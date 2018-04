Auto kollidierte mit Wiener Bim

An der Kreuzung Prager Straße/Brünner Straße in Wien-Floridsdorf kollidierte am frühen Montagabend ein Auto mit einer Straßenbahn. Wegen des Unfalls konnte die Straßenbahn der Linie 33 zwischen 17.33 und 17.49 Uhr nicht verkehren, erklärte eine Wiener-Linien-Sprecherin gegenüber oe24.at.



Bei der Kollision wurde reiner Blechschaden verursacht, Verletzte gab es keine. Nach den Aufräumarbeiten - am Auto kam es zu einem Achsbruch - konnte der Öffi-Betrieb wie gewohnt fortgesetzt werden.