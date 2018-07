Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in Wien-Hernals zu einem spektakulären Unfall. Eine 91-jährige Lenkerin kam mit ihrem Auto in der Neuwaldegger Straße kurz vor dem Kreisverkehr in Richtung Höhenstraße von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie mehrere Autos ehe sich ihr Wagen sogar überschlug.

Die Lenkerin wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit Verletzungen in ein Spital gebracht. Der zur Vorsicht gerufene Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die Verletzungen waren nicht so schlimm wie befürchtet. Die Seniorin ist in stabilem Zustand.