Der Besitzer eines teuren Geländewagen hat es aufmerksamen Passanten sowie einem Ladendetektiv zu verdanken, dass nicht in sein Auto eingebrochen wurde. Der Mann verließ Dienstagvormittag in Wien-Brigittenau seinen geparkten Range Rover und schloss ihn mittels Fernbedienung zu. Zwei Männer, die in das Auto einbrechen wollten, setzten einen Funkunterbrecher ein, sodass der SUV offen blieb.



Das auffällige Verhalten der beiden Bulgaren (47 und 51 Jahre alt) - sie gingen mehrmals rund um das Auto und schauten durch die Scheiben - fiel jedoch Zeugen auf, die die Polizei verständigten. Die Bulgaren wurden noch an Ort und Stelle festgenommen. Die Polizei überprüft nun, ob die Männer auch für andere Kfz-Einbrüche verantwortlich sind.



Die Exekutive appelliert an Autobesitzer, keine Wertgegenstände, wie Fotoapparat, Handy, Navi oder Laptop, sichtbar im Auto liegen zu lassen. Wenn Fahrzeugbesitzer das Kfz mittels Fernbedienung zusperren, sollten sie sich vergewissern, ob es tatsächlich versperrt ist.