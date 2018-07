BMW crasht in Hilton-Hotel Wien - Schwerverletzte

Wien. Ein BMW-Lenker crashte aus noch unbekannter Ursache kurz nach 6 Uhr in das Hilton-Hotel Wien Landstraße am Stadtpark. Dabei soll es nach ersten Angaben fünf Schwerverletzte geben. Den Feuerwehrleuten bot sich ein Trümmerhaufen, als sie am Unfallsort eintrafen. Der BMW hat Betonpoller mitgerissen und ist das ins Hotel gecrasht.

Die Feuerwehr erhielt zunächst die Meldung, dass eine Person im Auto eingeklemmt sei. Als die Floriani eintrafen, hatten aber bereits alle fünf Insassen das Auto verlassen. Passanten halfen die verletzten Personen aus dem Wrack zu bekommen.

Der Fahrstreifen beim Hilton Hotel war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

