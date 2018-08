Baby-News über den Wolken

Über den Wolken passieren immer wieder eigenwillige Vorfälle, die Crew und Passagiere oftmals zum Staunen bringen. Nun geschah auch auf einem AUA-Flug eine nicht alltägliche Geschichte, die bei vielen aber das Herz höher schlagen lässt.

Über #myMessageFromTheCloud überbrachte Borena ihrem Partner Niki während eines AUA-Flugs eine frohe Botschaft. Die beiden erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und Niki erfuhr es als Nachricht über den Wolken.

Mitte Juli konnten Austrian-Airlines-Passagiere an Bord ausgewählter Kurz- und Mittelstrecken FlyNet kostenlos in den AUA-Flugzeugen nutzen und ganz persönliche Nachrichten aus den Wolken versenden. Diese Grüße wurden an eine Gruppe von Künstlern auf der Wiener Mariahilfer Straße übermittelt, die diese in mehr als 330 kreative #myMessageFromTheCloud–Illustrationen verwandelten.

Auf dem Flug nach Paris schickte Borena folgende Nachricht über das Message-Tool: „Nochmal die Zeit zu zweit genießen, bevor wir dann zu dritt sind. Niki, ich bin schwanger“. Dazu wurde passend ein Schnuller, ein Papierflieger und ein Herz dazu illustriert. Wir können nur erahnen, dass der werdende Papa hier aus allen Wolken fiel.

Grund für diese Aktion ist das neue Austrian Airlines FlyNet. Denn damit können Passagiere in den Austrian-Flugzeugen, die mit einem WLAN Symbol gekennzeichnet sind, auch über den Wolken online gehen! Egal ob E-Mails lesen, mit Freunden chatten oder über den Wolken einkaufen.