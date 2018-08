Badedrama: Wiener (19) starb im Krankenhaus

Wien/Bgld. Ein Badeausflug zum Neufelder See endete für Abdurrahman Ü. (19) aus Ottakring mit dem Tod. Der Wiener fuhr gemeinsam mit drei Freunden vergangenen Sonntag zum Neufelder See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Gegen 15 Uhr verlor Abdurrahman Ü. plötzlich das Bewusstsein und ging daraufhin unter. Seine Freunde setzten sofort die Rettungskette in Gang.

Nach etwa zehn Minuten wurde das Opfer von Tauchern der Wasserrettung am Grund des Sees etwa 30 Meter vom Südufer entfernt entdeckt. Abdurrahman Ü. wurde aus etwa vier Metern Tiefe geborgen. Anschließend wurde er reanimiert und mit dem Notarzthubschrauber ins AKH geflogen.

Dort kämpften Ärzte um sein Leben. Der Verunglückte erlag jedoch am Montag im Spital seinen Verletzungen. Er wurde erst vor einem Monat 19 Jahre alt.

(sia)