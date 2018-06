Betrunkener Kiffer feuerte mit Pistole aus Fenster

Wien. Zwei 21-Jährige unterhielten sich vor einem Wohnhaus in Ottakring. Plötzlich schrie ein Bewohner (30) aus einem Fenster und gab zwei Schüsse aus einer Waffe ab. Sofort alarmierten die Burschen die Polizei. Mit Unterstützung der WEGA wurde der 30-Jährige in seiner Wohnung festgenommen. Die Beamten stellten eine Schreckschusswaffe mit drei Patronen, einen Schlagring, mehrere mit Cannabiskraut gefüllte Baggies, 32 Cannabispflanzen und 53 Ecstasy-Tabletten sicher. Bei seiner Einvernahme schwieg der Verdächtige. Er wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.