Birgit Lauda kämpft um ihren Niki

Es grenzt an ein Wunder: Nur 24 Stunden nach der dramatischen Lungentransplantation konnte Niki Lauda (69) wieder selbstständig atmen. Wie die Ärzte berichten, geht es ihm von Tag zu Tag besser – und er konnte auf der Intensiv­station erste Besucher empfangen. Seine Söhne Lukas und Mathias waren bei ihm und auch Ehefrau Birgit.Sie mussten dabei aber nicht, wie fälschlich berichtet wurde, einen Mundschutz tragen – allerdings wurden sie vor Betreten des Zimmers desinfiziert, um mögliche Infektionen zu vermeiden.

Information

Heute werden die AKH-Ärzte bei einer Pressekonferenz Informationen zu Operation und Verlauf der Behandlung geben. Auch, weil in sozialen Medien darüber viel diskutiert wird.

7 Top-Mediziner informieren zu Lungentransplantation

Sieben Top-Ärzte werden unter dem Titel „Lungentransplantationen retten Leben“ informieren – darunter der Leiter der Thoraxchirurgie Walter Klepetko, der Lauda mit seinem Team operierte, Konrad Hötzenecker von der Thoraxchirurgie, Christian Hengstenberg, Leiter der Kardiologie und Marco Idzko, Leiter der Abteilung Pulmologie. Wie genau eine Lungentransplantation abläuft, wie der Genesungsprozess danach verläuft und wie Patienten mit einer neuen Lunge leben: Antworten auf diese Fragen geben jene Ärzte, die Lauda – und vielen anderen – das Leben gerettet haben.

Starke Frau

Der Informationsfluss zu Laudas Gesundheitszustand wird von Ehefrau Birgit koordiniert. Vor allem Ruhe sei jetzt wichtig für Lauda – und seine Privatsphäre soll bestmöglich gewahrt werden. Ob Birgit Lauda, die in Wien erfolgreich eine Galerie leitet, auch persönliche Worte an die Medien richten wird, war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Die 39-Jährige ist seine engste Vertraute, spendete dem dreifachen Weltmeister am 24. Juni 2005 eine Niere und rettete ihm damit das Leben. Am 25. August feiert das Paar den 10. Hochzeitstag. Wohl noch im Spital. Aber dass Lauda so schnell zurück im Leben ist, ist wohl das schönste Geschenk für Birgit Lauda.

Natascha Kampusch verteidigt Lauda

Bereits 69 Jahre alt, zwei Nieren transplantiert – und innerhalb von einem Tag eine neue Lunge für die Transplantation bekommen – in sozialen Medien wird über einen „Promi-Bonus“ für Niki Lauda diskutiert. Obwohl der Vorwurf völlig falsch ist, denn bei der Organisation Eurotransplant wird jeder Patient gleich behandelt.

Der Tonfall der Debatte ärgerte aber Natascha Kampusch, die auf Twitter Lauda verteidigt: „Prominenten-Bonus? Aber hier regen sich mal wieder Menschen auf, die nie in solch einer Lage waren. Und auch niemanden persönlich kennen. Und wenn ihr euch informiert hättet, wüsstet ihr, wer ihm seine Organe gespendet hat“, schreibt Kampusch.