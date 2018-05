Blowjob-Video sorgt international für helle Aufregung

Wien. Binnen weniger Tage schaffte es das Video, das ein Pärchen in der U6-Station Siebenhirten beim Oral-Sex zeigt, sogar in unsere Nachbarländer. So hat zum Beispiel die "Bild"-Zeitung in Deutschland den Clip bereits gekauft und für ihre Leser gleich online gestellt. Auch der "Blick" in der Schweiz berichtete über das Treiben in der Wiener U-Bahn.

Wie berichtet, hatte ein Passant das Pärchen in flagranti erwischt, sein Smartphone gezückt, das Liebestreiben gefilmt und den Clip vergangenes Wochenende auf Facebook gepostet.

Ungeniert in aller Öffentlichkeit

Auf dem Streifen ist eine junge Frau zu sehen, die vor ihren Partner in die Hocke geht und ihn – vor den Augen Dutzender Fahrgäste – ungeniert in aller Öffentlichkeit minutenlang befriedigt.

Möglicherweise kommt auf das Pärchen noch Ungemach zu. Denn für öffentlich geschlechtliche Handlungen sieht das Gesetz Geldstrafen und bis zu sechs Monaten Haft vor. Sollten Jugendliche unter 16 Jahren in der Nähe sein, könnte sogar ein Jahr Gefängnis drohen.