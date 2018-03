Brutale Räuber verhaftet: Polizei sucht Opfer

Fahndungserfolg für die Wiener Polizei: Nach einem Überfall auf ein Lokal in Wien-Meidling konnten zwei Männer (23, 19) verhaftet werden. Weil die Möglichkeit besteht, dass die Männer noch mehr Überfälle begangen haben, sucht die Polizei jetzt nach weiteren Opfern.

Lokal überfallen

Die beiden Männer besuchten am 24. Februar ein Meidlinger Lokal. Nach dem Essen griffen sie zu mitgebrachten Pistolen und bedrohten die Angestellten. Mit dem erbeuteten Bargeld ergriffen sie die Flucht, sie wurden von zwei weiteren Männern mit einem Auto abgeholt. Nach einem anonymen Hinweis konnten die beiden Männer in Niederösterreich festgenommen werden.

Bei anschließenden Hausdurchsuchungen konnten die Ermittler eine Pistole, zwei Schlagringe, zwei Wurfmesser, ein Messer und eine schwarze Gesichtsmaske sicherstellen. Die beiden Komplizen, die im Auto geblieben sind, wollten laut eigenen Angaben nichts mit der Tat zu tun haben. Der 23-Jährige und der 19-Jährige waren geständig.

Zusätzlich konnten die Ermittler dem 19-Jährigen einen Einbruch in eine Kaserne in Horn nachweisen. Bei dieser Tat dürfte der 19-Jährige eine Pistole, welche er bei dem darauffolgenden Raub verwendet hatte, erbeutet haben. Beide Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Opfer gibt. Sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Opfern werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57800 erbeten.