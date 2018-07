Brutaler Raub bei beliebter Partymeile in Wien

Wien. Rund 20 Personen attackierten in der Nacht auf Sonntag einen Mann auf der Höhe vom Salztor am Franz-Josefs-Kai in Wien. Sie raubten ihm seine Tasche mit Dokumenten und Handy. Das Opfer wurde leicht verletzt. Nachdem die Polizei alarmiert wurde flüchtete die Gruppe sternförmig in alle Richtungen. Die Polizei konnte jedoch eine verdächtige Person festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe vom Schwedenplatz/Bermuda Dreieck und dem Donaukanal, die als beliebte Partyzone bekannt sind. Bei der Angreifer-Gruppe dürfte es sich laut Augenzeugenberichten um eine syrische Gruppe gehandelt haben.