Bub (12) am Wiener Praterstern beraubt

Ein zwölf Jahre alter Bub ist Samstagabend am Praterstern in Wien-Leopoldstadt beraubt worden. Ein um vier Jahre älterer Bursch nahm ihm um 19.45 Uhr gewaltsam die Armbanduhr ab und flüchtete damit Richtung U-Bahn. Zeugen alarmierten die Polizei, die den gebürtigen Syrer kurze Zeit später festnehmen konnten. Der Zwölfjährige - er ist österreichischer Staatsbürger - blieb unverletzt.



Die beiden Jugendlichen waren einander nicht unbekannt. "Es besteht ein Bekanntschaftsverhältnis", teilte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Sonntag mit.