Bub in Wien von Auto erfasst - schwer verletzt

Am Sonntag gegen 18 Uhr ging bei der Polizei Wien ein Notruf ein. In der Trillergasse in Wien-Floridsdorf ereignete sich ein schwerer Unfall. Ein Bub wurde von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt, wie die Polizei gegenüber oe24.at bestätigte.

Der 12-Jährige wurde nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte sofort notärztlich erstversorgt und nach einer Stunde ins SMZ Ost gebracht. Über seinen Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt.

Laut Zeugen soll es sich bei dem Unfallwagen um ein Taxi gehandelt haben. Dies konnte die Polizei aber vorerst nicht bestätigen. Auch zum Unfallhergang wurden zunächst keine Angaben gemacht.