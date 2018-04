Bub stirbt bei Fenstersturz in Wien

Am Donnerstag kam es in der Ziegelhofstraße in Wien-Donaustadt zu einem schrecklichen Unfall. Ein 4-jähriger Bub kam bei einem Fenstersturz ums Leben. Gegen 13 Uhr soll sich das Unglück in einem mehrstöckigen Wohnhaus ereignet haben. Eine Polizeistreife, sowie eine Ärztin außer Dienst versuchten den Buben zu reanimieren. Allerdings verstarb das Kind noch an der Unfallstelle.

Ursache unklar

Wie es zu dem tragischen Unglück kam, ist noch völlig unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Mehr Infos in Kürze...