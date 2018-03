Nach zwei Überfällen und einem Diebstahl innerhalb von nur sechs Stunden ist Sonntagfrüh ein 17-Jähriger in Wien festgenommen worden. Der Jugendliche hatte um 3.40 Uhr im Bezirk Favoriten einem 20-Jährigen das Mobiltelefon geraubt, kurz vor 9.00 Uhr schlug er einem 55-Jährigen in Mariahilf bei einem versuchten Handyraub ins Gesicht, wenig später stahl er in der Nähe mehrere Gepäckstücke.

Mehrere Taten

Die erste Tat beging der Teenager in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten. Er sprach den 20-Jährigen in der Franz-Koci-Straße an und bat ihn um Geld für ein Fahrticket, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Der junge Passant gab ihm nichts und ging weiter, daraufhin riss ihn der 17-Jährige von hinten nieder, erbeutete das Handy und flüchtete. Das Opfer rief sofort die Polizei, die Fahndung war aber erfolglos.



Um 8.50 Uhr versetzte der gleiche Täter auf der Inneren Mariahilfer Straße einem 55-Jährigen zwei Schläge ins Gesicht und versuchte, diesem ebenfalls das Handy zu rauben. Der US-Amerikaner wehrte sich, es kam zu einer Rangelei und der Mann erkämpfte sich sein Telefon zurück. Während der junge Räuber flüchtete, hielt der 55-Jährige ein zufällig vorbeikommendes Polizeiauto auf.

Festnahme

Bei der folgenden Fahndung stoppte um 9.10 Uhr eine aufgebrachte Frau einen anderen Streifenwagen in der Joanelligasse. Die 50-Jährige gab an, dass ihr gerade vier Gepäckstücke gestohlen wurden. Ein Anrainer im gegenüberliegenden Haus bemerkte den Polizeieinsatz und erzählte den Beamten, dass er soeben vom Dachboden über seiner Wohnung ungewöhnliche Geräusche gehört hat.



Bei einer Durchsuchung des Hauses wurde der 17-Jährige mitsamt dem beim Überfall in Favoriten geraubten Handy sowie dem gestohlenen Gepäck gefasst. Der in Wien gemeldete Slowake wurde vorübergehend festgenommen und anschließend wegen Raubes und schweren Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.