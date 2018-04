Moritz Lechner ist Österreichs jüngster Start-Up-Gründer. Das Unternehmen des 14-jährigen Wieners trägt den Namen "Freebiebox" und kooperiert mit großen Unternehmen wie Coca-Cola oder T-Mobile.



Kunden können die sogenannte Freebiebox, die mit Werbegeschenken gefüllt ist, um 25 Euro auf seiner Website erwerben, im Abo gibt es die Boxen günstiger. Außerdem könne man die Boxen an die eigenen Wünsche anpassen - so gebe es in etwa Akkupacks wie Powerbanks, USB-Sticks oder auch Rucksäcke.

Mit Taschengeld finanziert

Finanziert habe er seine Website mit seinem Taschengeld. Die Boxen stellt der Jugendliche übrigens selbst zusammen.

