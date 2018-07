Das steckt hinter brutalen Krähenattacken in Wien

Das Rätsel ist gelöst. Seit einigen Tagen werden immer wieder Angriffe von aggressiven Krähen am Spittelberg in Wien-Neubau gemeldet. Eine Frau soll sich dabei sogar Verletzungen zugezogen haben. Nun will die Polizei Wien den Grund herausgefunden haben.

Zwei Beamte inspizierten den „Tatort“ in der Stiftgasse genauer und fanden ein flugunfähiges Jungtier, das vermutlich aus einem Nest im Bereich des Gutenbergparks gefallen war. Seither hat es sich nur am Boden fortbewegen können.

Nun vermuten die Beamten, dass die Attacken auf Passanten eine Verteidigungsmaßnahme der Mutter des Tierbabys gewesen sein könnte. Die Wiener Beamten nahmen das Krähenbaby mit auf die Station und übergaben es an eine vogelkundige Frau, die die Aktion bereits vorab mit Rat unterstützt hatte.

Die Polizei gibt nun also Entwarnung. Dadurch, dass das Jungtier jetzt weg ist, sollten sich die Eltern auch wieder beruhigt haben.