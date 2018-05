Dealer flüchtete über U-Bahn-Gleise

Polizisten des Landeskriminalamtes West führten Montag auf dem Brunnenmarkt eine Schwerpunktkontrolle gegen die Drogen-Szene durch. Dabei näherten sich sich einem alten „Bekannten“ – der schon 14 Mal negativ aufgefallen war: wegen Körperverletzung, Raub, Einbruch, Diebstahl und Suchgifthandel. In der Sekunde flüchtete der Somalier.



Als der 21-Jährige den Gürtel überquerte, wurde er von einem Auto niedergefahren, dennoch lief der Afrikaner weiter, als ob er keinen Kratzer erlitten hätte. Und ließ sich auch von einem Schreckschuss der Verfolger nicht beirren.



Danach rannte er in die nächste U-Bahn-Station der U 6, die hier oberirdisch auf den Stadtbahnbögen verkehrt, überquerte die Gleise, rannte bis zur Station Thalia­straße, um wieder in Ottakring unterzutauchen. Als der Somalier am Richard-Wagner-Platz ein Taxi nehmen wollte, wurde er eingeholt, angehalten und zum 15. Mal festgenommen. Er hatte 15 Gramm Marihuana bei sich. Der Verdächtige wurde in Haft genommen.