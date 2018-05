In der Koppstraße in Wien-Ottakring erschraken die Bewohner eines Wohnhauses am Donnerstagvormittag, als gegen 9.30 Uhr ein Teil der Decke im Eingangsbereich einstürzte. Wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber oe24 angab, wurde zum Glück niemand verletzt.

Keine Einsturzgefahr

Ein Statiker konnte nach einer Begehung Entwarnung geben, es bestand keine Einsturzgefahr.

Der Einsatz war gegen 13.30 Uhr weiter am Laufen: "Die Einsatzkräfte haben eine Art Dach errichtet, um ein Nachrieseln von Baumaterial zu verhindern", so Schauer.

Bewohner bleiben in Wohnungen

Die Bewohner, die zunächst in Sicherheit gebracht worden waren, konnten nach der Überprüfung durch den Permanenzdienst wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nurr eine Familie, die in unmittelbarer Nähe des Einsturzes wohnte, müsse die Wohnung vorübergehend verlassen.