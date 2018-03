Diebstahl in Wien: Zwei Männer gesucht

Am 5. Dezember 2017 wurde einem Opfer in Wien-Leopoldstadt von zwei Männern in einem Supermarkt am Radetzkyplatz die Geldbörse gestohlen. Darauffolgend behoben die bisher unbekannten Täter Bargeld mit der gestohlenen Bankomatkarte. Dabei entstand laut Wiener Polizei ein Schaden von über 1.000 Euro.

© LPD Wien

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersuchte die Wiener Polizei nun um Veröffentlichung der Fotos der Tatverdächtigen.

© LPD Wien

Hinweise erbeten

Sachdienliche Hinweise werden (auch vertraulich) an die Gruppe des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Tempelgasse unter der Telefonnummer 01-31310 DW 63370 oder DW 63374 erbeten.