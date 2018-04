Ein 21 Monate alter Bub ist am Mittwochnachmittag in der Hopfengasse in Wien-Favoriten von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind dürfte laut Polizei zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen sein, hieß es in einer Aussendung.



Das Kind war mit seiner Mutter auf dem Gehsteig unterwegs, plötzlich dürfte es dann aber auf die Fahrbahn gelaufen sein. Eine 43-Jährige fuhr gerade mit ihrem Pkw auf der Straße und erfasste den Buben. Er wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und dann mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.