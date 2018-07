Drogenkuriere mit einem Kilo Kokain geschnappt

Beamte des LKA Wien, Außenstelle West, konnten gestern im Rahmen einer Sucht-gift-Streife zwei national bzw. international tätige Drogenkuriere festnehmen. Es wurde insgesamt fast 1 kg Kokain mit einem Verkaufswert von ca. 1 Million Euro sichergestellt, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Gegen 18:00 Uhr kam die Information, dass ein als Drogenkurier bekannter 31-jähriger Mann, der als Großverteiler für den Raum Salzburg/Pongau fungiert, in Wien eine Lieferung entgegen nehmen soll. Bei den darauffolgenden Observationen ein-schlägiger afrikanischer Lokalitäten am Wiener Gürtel konnte das Auto des Mannes und schließlich auch er selbst lokalisiert werden. Im Auto fanden die Beamten Bo-dypacks mit ca. 180 Gramm Kokain, der 31-Jährige wurde festgenommen. Der Mann war im Begriff, in Begleitung einer Frau und drei kleinen Kindern nach Salzburg zurückzufahren.

Sofortige weitere Ermittlungen ergaben, dass dieses Kokain von einem international tätigen, zweiten Drogenkurier kurz zuvor in einem Hotel am Matzleinsdorfer Platz übernommen worden war. Der tatverdächtige 33-Jährige wurde dort festgenommen, in seinem Gepäck befanden sich noch ca. 770 Gramm Kokain. Der in Spanien lebende Kurier war aus Madrid nach Wien gekommen.

Beide Männer befinden sich in Haft. Dem 31-jährigen mutmaßlichen Drogenlieferanten für den Bereich Salzburg/Pongau können derzeit vier Drogenlieferungen seit Februar 2018 von mindestens 500 Gramm Kokain zugeordnet werden.

Bei der Aktion wurde neben der erheblichen Menge an Kokain auch ca. 1.100 Euro an Bargeld sichergestellt.