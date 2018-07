Edi Finger jr., Vater des gleichnamigen Sohnes, nimmt sich auch am Tag vor der Verhandlung, bei dem die beiden von Promi-Anwalt Werner Tomanek vertreten werden, kein Blatt vor den Mund. Der Fernseh-Star zu ÖSTERREICH: „Es kann einfach nicht sein, dass man in Wien nach einem lustigen Abend heimgehen will und schwer verletzt im AKH aufwacht, weil man jemanden nicht zu Gesicht steht.“



Wegen schwerer Körperverletzung wird deshalb heute zwei jungen Männern (beide 19) am Landesgericht für Strafsachen in Wien der Prozess gemacht. Die beiden Angeklagten waren erst vier Monate nach der Tat, am 7. Jänner, ausgeforscht worden, nachdem sich die Polizei aufgrund des öffentlichen Drucks endlich dazu entschlossen hatte, die Fotos von der Videoüberwachung zu veröffentlichen. Daraufhin stellten sich die beiden Burschen mit Migrationshintergrund. Sie geben an, rassistisch beschimpft worden zu sein.

© LPD Wien



Dann kam es zu „Rauferei“. Edi Finger (28) ist noch heute auf einem Auge beeinträchtigt. Auch ein Kumpel von ihm landete damals im Spital. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.