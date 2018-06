Eiskugel-Test: So billig schleckt Wien

Sommerzeit ist auch Eiszeit – aber was kann das kosten? sonnenklar.tv hat jetzt festgestellt: fast nirgends so wenig wie in Wien. Trotz großer Eistradition und bekannt hoher Qualität liegt Österreichs Hauptstadt nämlich auf Platz zwei der günstigsten Eismetropolen Europas. Im Schnitt kostet eine Kugel hier 1,52 Euro. Billiger ist nur Berlin mit 1,44. Am teuersten ist Kopenhagen mit stolzen 3,79 Euro pro Kugel.

Preise

Beim billigsten Einzelpreis ist Wien sogar Europa-Spitze: Beim Tichy gibt es eine Kugel schon um einen Euro – aber Achtung: Nur für Kinder. Die teuerste Kugel fand man in Kopenhagen für unglaubliche 4,70 Euro – aber immerhin mit reichlich Dekoration.