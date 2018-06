Erster Mensch-Tier-Friedhof in Wien eröffnet

Neuerung. In Wien können sich Tierbesitzer nun gemeinsam mit ihrem Tier in einem Urnen-Grab beisetzen lassen. Das schreiben die Friedhöfe Wien in einer Aussendung. Der neue Urnenhain befindet sich bei der Feuerhalle Simmering in einem eigenen, optisch abgegrenzten Bereich.

"Seit der Eröffnung des Wiener Tierfriedhofs im Jahr 2011 wurde immer wieder der Wunsch an uns herangetragen, doch auch einen Mensch-Tier-Friedhof zu errichten. Wien ist innovativ, setzt Trends und ich freue mich im Sinne der Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber über das neue Angebot der Friedhöfe Wien", so Sima. Jedes Grab bietet Platz für acht Urnen Das eigens gewidmete Areal verfügt über Erdgräber in der Größe von einem Quadratmeter. Jedes dieser Gräber bietet Platz für acht Urnen mit Menschen- oder Tieraschen. Es gibt die Möglichkeit, einen Grabstein individuell zu gestalteten. In Österreich gibt es mehr als 3 Millionen Haustiere. Allein in Wien genießt jeder zweite Haushalt das gemeinsame Leben mit einem tierischen Freund. Immer mehr Menschen suchen die Nähe zu ihrem geliebten Tier nach dem Tod. Diesem Wunsch wollen die Friedhöfe Wien mit dem neuen Konzept Rechnung tragen, schreiben die Wiener Friedhöfe.