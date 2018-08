Fahrrad mit Ortungssystem führt Polizei zu Rad-Dieben

Ein Fahrrad mit Ortungssystem hat laut Polizeisprecherin Irina Steirer Beamte Montagmittag zu vier Dieben in Wien-Alsergrund geführt. Um 12.15 Uhr hatte eine 18-Jährige in der Polizeiinspektion Otto-Wagner-Platz den Diebstahl ihres Rades angezeigt und angegeben, dass dieses über ein Ortungssystem verfüge. Ihr Rad stehe in der Schwarzspanierstraße.

Die Polizisten fuhren zu der Adresse und trafen in der betreffenden Wohnung auf eine andere 18-Jährige, die wegen Suchtmittelbesitzes gesucht wurde. Außerdem fanden sie das Rad der jungen Frau, drei weitere gestohlene Fahrräder, Tatwerkzeug und drei Verdächtige im Alter von 19 bis 32. Alle vier Personen in der Wohnung wurden festgenommen.