Feuerteufelin legte nach Streit Brand in Wohnung

Nach einem Streit mit seiner Freundin (46) legte sich der Mieter (46) einer Erdgeschosswohnung in der Hasnerstraße schlafen, die 46-Jährige setzte sich in die Küche. Als der Wiener gegen Mitternacht aufwachte, stand die Wohnung in Vollbrand. Der 46-Jährige konnte sich mit einem Sprung aus dem Fenster retten. Von der Kärntnerin fehlte jede Spur. Der Wiener verdächtigte seine Freundin, den Brand gelegt zu haben.

© Lichtbildstelle MA 68

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen und holten rund 30 Bewohner aus dem Haus. Die Polizei nahm die Verdächtige wenig später in einem Lokal auf der Ottakringer Straße fest. In der Handtasche der Betrunkenen wurde Feuerzeugbenzin gefunden, das möglicherweise als Brandbeschleuniger verwendet worden war.

© Lichtbildstelle MA 68