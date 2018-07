Flüchtiger Vater in Wien abgetaucht?

Große Aufregung um den Vater der in einem Gemeindebau in Wien-­Döbling ermordeten Hadi­shat (7). Ibragim A. (35), der aus einem Gefängnis in Bozen geflüchtet war, hat sich nun via Videobotschaft beim TV-Sender Puls 4 gemeldet – ­ÖSTERREICH berichtete.



Jetzt rätseln alle, wo sich der gebürtige Tschetschene aufhält. In seiner Heimat, wo die von einem Schüler ­erstochene Tochter beerdigt wurde? Er hatte in der Vergangenheit angedeutet, das Grab von Hadishat besuchen zu wollen. Oder ist er doch Richtung Wien unterwegs oder bereits in der Bundeshauptstadt untergetaucht?

© privat

In dem Video sagt Ibragim A., er wolle möglichst nahe seiner Familie sein und den Rest seiner Haftstrafe wegen Schlepperei in einer österreichischen Justizanstalt absitzen.



Von Blutrache an der ­Familie des mutmaßlichen Mörders Robert K. (16) hat sich der Vater von Hadishat deutlich distanziert. „Das österreichische Gesetz ist gut, der Täter soll danach bestraft werden“, sagte er. Dennoch wird naturgemäß jetzt auf Hochtouren nach ihm selbst gefahndet. Er könnte auch geblufft haben ...