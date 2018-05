Frau rastet aus & verletzt 2 Polizisten

Eine 37-Jährige soll am Dienstag in Wien zwei Polizisten angegriffen haben. Beamte der Fremdenpolizei nahmen die Frau in einem Reisezug am Hauptbahnhof in Favoriten fest und brachten sie in ein Anhaltezentrum. Sie wehrte sich heftig gegen eine drohende neuerliche Abschiebung. Die aus Nigeria stammende Frau war erst acht Tage zuvor, am 30. April, abgeschoben worden.

Beide Beamten seien verletzt worden, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. "Einem Polizisten wurde ins Gesicht geschlagen, er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Ein zweiter Polizist wurde von der Festgenommenen in die Hand gebissen. Er musste in einem Spital auf die mögliche Übertragung ansteckender Krankheiten untersucht werden."