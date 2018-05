Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Wien

Es sind verheerende Bilder, die am späten Sonntagabend in Wien-Margareten entstehen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Rainergasse 32 eine Wohnung im dritten Stock in Brand. Wie die Polizei gegenüber oe24.at bestätigt, kam dabei eine Frau ums Leben. Informationen über mögliche weitere Verletzte waren vorerst nicht bekannt.

Ursache unklar

Die Leiche wurde bei den Löscharbeiten entdeckt. Ob die Frau auch die Mieterin war, konnte die Polizei vorerst noch nicht bestätigt. Ebenso unklar ist die Brandursache. Die Ermittlungen sind am Laufen.

© Viyana Manset Haber

Fotos zeigen Inferno

Bilder der Katastrophe zeigen, wie Flammen aus den Fenstern steigen. Die Wohnung brannte lichterloh. Feuerwehr, Rettung und Polizei waren vor Ort.