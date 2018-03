Gesuchte Einbrecherin in Hotel gefasst

Eine 21-Jährige, gegen die eine Festnahmeanordnung bestanden hat, ist Donnerstagfrüh in einem Hotel in der Geblergasse in Wien-Hernals gefasst worden. Der Frau wird u.a. gewerbsmäßiger Diebstahl, Einbruchsdiebstahl, Sachbeschädigung und Urkundenunterdrückung vorgeworfen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Auch Komplizin festgenommen

Bereits am Montag war in einer Notschlafstelle in der Wilhelmstraße in Wien-Meidling ihre 30-jährige Mittäterin festgenommen worden. Das Landeskriminalamt, Gruppe Suchtmittelbeschaffungskriminalität, führt die Ermittlungen. Es sei wahrscheinlich, dass den festgenommenen Österreicherinnen weitere Straftaten zugeordnet werden können.