Giftraupen-Plage im Prater: Erste Waldstücke offen

Leopoldstadt. Seit knapp eineinhalb Monaten haben kleine, haarige Würmer den Prater (leider) fest im Griff. Wie ÖSTERREICH berichtete, wurde die grüne Oase heuer um einiges schlimmer als sonst von den Raupen des Eichen­prozessionsspinners, eine Schmetterlingsart, befallen. Und zwar so großflächig, dass sogar ganze Wege im Prater gesperrt werden mussten.

Lage entspannt sich. Die Raupen sind nämlich auch für Menschen nicht gerade ungefährlich: Einmal in Berührung mit der Haut, können ihre giftigen Härchen Ausschläge, Atemwegsprobleme und Augenentzündungen verursachen. Doch Entwarnung ist in Sicht: In den nächsten Tagen sollen die betroffenen Waldstücke wieder geöffnet werden.