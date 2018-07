Großeinsatz: Mann klettert auf Parlament

Einen Großeinsatz der Polizei hat es am Montagvormittag vor dem Parlament in Wien gegeben. Ein Mann war auf davorstehende Baucontainer geklettert und drohte offenbar mit Suizid. Der Ring wurde gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Das Verhandlungsteam der Polizei war an Ort und Stelle. Der ungefähr 30 Jahre alte Mann rief, dass er nach Hause will, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.

#Aktuell: Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist der Ring von der Operngasse bis nach dem Parlament gesperrt. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 16. Juli 2018

Ein Leser rief bei oe24 an und berichtet schockiert von dem Vorfall. "Der Mann sthet auf dem Glasvorbau beim Parlament. Er hat einen Strick um den Hals", so Ahmed A. Schockierte Menschen bleiben aus Angst stehen.

Der etwa 30-Jährige Mann rief vom Vorbau, dass er nach hause wolle, wie Augenzeugen berichten.

(Informationen mit Hilfsangeboten für Personen mit Selbstmordgedanken und deren Angehörige sowie Hilfseinrichtungen in Österreich: www.suizid-praevention.gv.at)