Gürtel-Sperre: Ab heute droht der 'Super-GAU'

Die Horrorbaustelle des Sommers sorgt ab heute für massive Verzögerungen rund um den Gürtel: Wie berichtet, ist wegen Gleisarbeiten der komplette Neubaugürtel im Plateau Märzstraße bis 17. August gesperrt. Dadurch drohe laut ÖAMTC der „Super-GAU“. Die Umleitungsstrecke führt über die Hütteldorfer Straße–Tannengasse–Felberstraße zum Gürtel. Die Hütteldorfer Straße wird ab der Löhrgasse bis zur Tannengasse als Einbahn geführt, ebenso die Tannengasse bis zur Felberstraße und die Felberstraße von der Tannengasse bis zur Zinck­gasse. Die Einbahn in der Löhrgasse zwischen Märzstraße und Hütteldorfer Straße wird umgedreht.

Kritik

Von den Autofahrerklubs gab es bereits im Vorfeld Kritik, die Stadt hätte die Sperre zu spät kommuniziert. Auch die Umleitungsstrecke sorgte für Diskussionen. Alternativen gab es laut Baustellenkoordinator Peter Lenz keine. Wegen des Schwerverkehrs habe man die Seitenstraßen für die Umleitung ausgeschlossen. Das stimme so nicht, erklärte ÖAMTC-Sprecher Nikolaus Authried: „Bei einer Änderung der Parkraum­organisation wäre ein Lkw-Verkehr möglich gewesen.“

Trotz der befürchteten Staus ist laut Lenz jetzt der richtige Moment für die Sperre: „Wir sind in der verkehrsschwächeren Zeit, also ganz grundsätzlich ist weniger Verkehr – zehn bis 15 Pro­zent, auch am Gürtel.“ Wie Sie dem Stau am besten ausweichen, lesen Sie unten.

So entkommen Sie dem Baustellen-Chaos

Zu den Hauptverkehrsspitzen rechnet der ÖAMTC mit Staus und enormen Zeitverlusten am Gürtel Richtung Süden, der Hütteldorfer Straße und der gesamten Umleitungsstrecke. „Wer kann, sollte das Gebiet großräumig umfahren (Zweierlinie, Wattgasse–Johnstraße oder A 22–A 23) bzw. die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen“, heißt es. Der Straßenbahnbetrieb bleibt aufrecht: Die Linien 6, 9, 18 und 49 fahren in der Bauzeit wie gewohnt.