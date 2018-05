Wien. Genauso formlos wie in den letzten 24 Jahren nahm Medien-Darling Michael Häupl am Dienstag Abschied von Wiens Journalisten.

Beim Empfang im Roten Salon des Rathauses, wo er sonst informelle Pressegespräche abzuhalten pflegte, gab es eine – wie üblich – launige Rede. „Ich weiß nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber es gibt sicher ein Leben nach der Politik. Ich hebe auch weiter mein Telefon ab, ob ich etwas sage, weiß ich noch nicht. Ich werde sicher kein Balkonmuppet“, kündigte Häupl an, der am Freitag ausschlafen, dann Michael Ludwig den Rathausschlüssel übergeben und danach zu einem Fest nach NÖ abdüsen will.

Geendet hat er mit einer Wuchtel-Legende: „Man bringe den Spritzwein.“

(gaj)