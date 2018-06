Handydieb auf frischer Tat ertappt

Ein Handydieb ist am späten Mittwochabend am Praterstern in Wien-Leopoldstadt auf frischer Tat ertappt worden. Der 23-Jährige hatte gerade das Mobiltelefon eines Mannes gestohlen, als das 36-jährige Opfer dies bemerkte und lautstark darauf aufmerksam machte. Daraufhin trat der 23-Jährige die Flucht an.



Bei der Lassallestraße wurde der Algerier von Polizisten festgenommen, berichtete die Exekutive am Donnerstag. Bei ihm wurden drei weitere Handys gefunden, die er gestohlen haben dürfte, darunter ein hochpreisiges Telefon von Samsung.