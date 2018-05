Heroin-Drogenring in Wien ausgehoben

Einer neunköpfigen Tätergruppe ist der Verkauf von sechs Kilo Heroin und 1,3 Kilo Kokain in Wien-Donaustadt nachgewiesen worden. Das gab die Wiener Polizei am Sonntag bekannt. Der Straßenverkaufswert der Drogen wurde mit 172.000 Euro angegeben.

Die Täter seien auf Jugendliche offensiv zugegangen, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Die aus West- und Ostafrikanern bestehende Gruppierung wurde bereits im vergangenen Jahr zerschlagen, durch weitere Ermittlungen wurden laut Polizei zahlreiche Abnehmer ausgeforscht und angezeigt. Drogenfahnder und die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität fanden zwei Wohnungen in der Donaustadt und in der Brigittenau, in der das Suchtgift gebunkert worden war. Sichergestellt wurden 34.000 Euro in bar, 80 Gramm Marihuana, 130 Gramm Heroin und 150 Gramm Kokain.