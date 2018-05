Am Freitagabend löste ein herrenloser Rucksack auf der Kärntner Straße in der Wiener Innenstadt Alarm aus. Der Notruf ging um 20.15 Uhr ein. Die Polizei war sofort zur Stelle und sperrte den Bereich ab. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber oe24. Wie in einem solchen Fall üblich wurde ein sprengstoffkundiges Organ zum Fundort gerufen.

Entwarnung

So sollte geklärt werden, ob von dem Gepäckstück eine Gefahr ausgehe oder nicht. Da die Ankunft der Sprengstoff-Experten einige Zeit in Anspruch nahm, dauerte der Einsatz ein wenig länger. Die Fußgängerzone genau vor dem Casino Wien war für die Dauer des Einsatzes abgesperrt. Kurz vor 22 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Die Absperrung wurde aufgehoben und die Gefahr war gebannt.

Rucksack auf Bank abgelegt

Bilder zeigen, wie der Rucksack auf einer Bank abgestellt war. Rund um die Absperrung versammelten sich Schaulustige. Gerade an einem Freitagabend ist die Kärntner Straße beliebtes Ziel von Einheimischen und Touristen.

