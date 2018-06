Hier geht ein Nackter am Ring spazieren

Wenn das Leopold-Museum die Regenbogenfahne hisst, um das Vienna Pride-Festival am Rathausplatz samt Regenbogenparade am Samstag zu unterstützen, ist Aufsehen garantiert. Bodypainting-Künstlerin Manuela Rosa Maderthaner verwandelte Schauspieler Sebastian Berchtold in ein lebendes Schiele-Gemälde. Der Künstler wurde live im Atrium des Museums als Schieles „Gelber Akt“ gestylt und flanierte dann vom Museumsquartier über die Ringstraße zum Pride Village am Rathausplatz.

© Katharina Koberger