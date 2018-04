Am Montag demonstrieren 1.000 Taxilenker in Wien für Chancengleichheit und gegen den Fahrdienst "Uber". Zwischen 6 und 24 Uhr werden sich an der Demonstration teilnehmende Taxis zwar an den Taxiständen aufstellen, aber keine Fahrgäste aufnehmen", warnt der ÖAMTC.

Der Innungs-Obmann der Taxifahrer Keskin sagt, die Taxler haben aber Beförderungspflicht und Bereitschaftsdienst. Deswegen geht er davon aus, dass man doch ein Taxi am Demo-Tag erwischen könnte.

Die Demo-Route:

Die Demo beginnt ab 09.00 Uhr in der Filmteichstraße, im 10. Bezirk. Die Abfahrt wird auf etwa 11.00 Uhr losgehen.

Die Route: Film-Teich-Straße – Laaerberg-Straße – Absbergasse – Gudrunstraße – Sonnwendgasse – Laxenburgerstraße – Favoritenstraße – Gußhausstraße – Schwarzenbergplatz – Am Heumarkt – Am Stadtpark – Fordere Zollamtstraße – Uraniastraße – Aspernbrücke – Untere Donaustraße – Obere Donaustraße – Roßauerbrücke - Türkenstraße – Hörlgasse – Universitätsstraße – Landesgerichtstraße – Auersbergstraße – Museumstraße – Museumsplatz – Getreidemarkt –Rechte Wienzeile – Karlsplatz – Lothringerstraße - Schwarzenbergplatz 14 (Wirtschaftskammer-Zentrale).

Hier wird mit Verkehrsverzögerungen zu rechnen sein.