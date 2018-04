Innere Stadt. „Der Terminplan von Jamie Oliver ist äußerst eng“, erklärt Alexandra Seyer von Alba Communications, die den Kurzauftritt des britischen Starkochs am Freitag in Wien managt.

Meet and Greet mit Fans und Pressegespräch

Stippvisite. Gegen 11 Uhr wird Jamie Oliver erstmals in seinem Jamie’s Italian am Dr.-Karl-Lueger-Platz 5 vorbeischauen – da gibt es mit einer Handvoll Fans ein Meet and Greet, deren Teilnehmer via Facebook-Gewinnspiel schon ermittelt worden sind.

Danach zieht sich der ­Maestro mit ausgewählten Gastro-Journalisten zurück, um über seine Lokal-Philosophie zu parlieren.

Kurzbesuche bei den ­Airport-Restaurants

Abflug. Schon um die Mittagszeit geht es für Jamie Oliver wieder zurück zum Flughafen. Dort wird er noch kurz im Jamie’s Deli und im zweiten Jamie’s Italian am Aiport vorbeischauen, bevor er abfliegt.