Juden attackiert: Video zeigt Festnahme

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Donnerstagvormittag in Wien-Leopoldstadt mehrere Passanten attackiert. Die erste Attacke ­ereignete sich kurz nach 11 Uhr in der Lassallestraße in der Wiener Leopoldstadt. Der Täter, ein 24-jähriger ­arbeitsloser Österreicher mit türkischen Wurzeln, schlug wahllos auf eine Frau ein. Die 37-Jährige wurde nicht verletzt, war so geschockt, dass sie es auch ­ablehnte, von der Rettung abtransportiert zu werden.



Danach attackierte der Mann vor einem jüdischen Restaurant drei Männer. Alle drei trugen eine Kippa, einer hatte eine Tasche mit hebräischer Aufschrift. Sie waren also klar als jüdische Bürger erkennbar, bestätigt auch Zeuge Benjamin Gilkarov ÖSTERREICH. Er wurde schließlich am Schwedenplatz festgenommen.



Hier sehen Sie die Festnahme im Video:

