Schon öfter hat es in einem Gemeindebau in der Jenullgasse in Wien-Penzing Streit wegen angeblich zu lauter Kinder gegeben. Mieter hatten sich des Öfteren bei der Polizei über das aggressive Verhalten eines 61-Jährigen beschwert, vor dem die Heranwachsenden Angst hatten. Am Mittwochabend eskalierten die Auseinandersetzungen, der Mann griff zum Pfefferspray.

Mit "Pfefferspray erblinden lassen"

Auch um 19.30 Uhr wurde die Polizei in den Gemeindebau gerufen, weil der gebürtige Iraner, der sich wieder über die Kinder echauffierte, zunächst die im Innenhof anwesenden Eltern zur Rede gestellt und gedroht hatte, sie mit "Pfefferspray erblinden zu lassen", falls sie weiterhin lärmen würden. Kurze Zeit später kam er tatsächlich mit dem Reizspray und sprühte in deren Richtung, wodurch der 20-jährige Lebensgefährte einer Mutter leicht verletzt wurde.

Der 61-Jährige wurde festgenommen und wegen schwerer Nötigung und Körperverletzung angezeigt. Zudem wurde ein Waffenverbot ausgesprochen.