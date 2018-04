Am Mittwoch um 17.30 wurde wieder demonstriert in der Wiener Innenstadt. Einige Dutzend Menschen wollen gegen die türkische Militäroffensive in Afrin demonstrieren. Rund 300 Menschen werden laut Polizei erwartet. Auch auf Ausschreitungen ist die Polizei vorbereitet, wobei betont wird, dass man nicht damit rechnen würde.

Verkehrs-Chaos blieb aus

Eigentlich wollte der Demozug von der Oper zum Schwarzenbergplatz und dann weiter zur Türkischen Botschaft ziehen. Dies sagten die Veranstalter aber kurzfristig ab.Stattdessen werde vor der Oper demonstriert.

Experten warnten zuvor vor erheblicher Staubildung in der Wiener City.