Kurioser Einsatz wegen Weihrauch in Wien

Am Sonntagnachmittag wurde die Wiener Berufsfeuerwehr aufgrund einer Brandmeldeauslösung in die Millennium City in Wien-Brigittenau gerufen. Wie der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Gerald Schimpf, gegenüber oe24.at erklärte, habe es sich dabei um einen Täuschungsalarm gehandelt.

© Viyana Manset Haber

Weihrauch als Auslöser

"Ganz weihnachtlich heute", gab Schimpf auf Frage nach der Ursache des Fehlalarms an: Es habe sich bei dem vermeintlichen Brand bloß um Weihrauch gehandelt.

© Viyana Manset Haber