Lauda-Drama: Das sagen Hofer, VdB und Co.

Das Drama um Niki Lauda lässt auch die Öffentlichkeit nicht kalt. Prominenz aus Politik, Sport und Unterhaltung senden dem dreifachen Formel-1-Weltmeister Genesungswünsche nach seiner Lungentransplantation.

Die Rennserie übermittelt dem 69-Jährigen per Twitter Besserungswünsche.

Tennis-Legende Boris Becker zeigt ebenfalls auf Twitter seine Anteilnahme.

Bundespräsident Alexander van der Bellen wünscht dem Unternehmer Kraft und gute Genesung.

Norbert Hofer (FPÖ), seines Zeichens Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie, zeigt sich in einer Aussendung "schockiert": "Nach der Matura an der HTL für Flugtechnik in Eisenstadt war Niki Lauda mein erster Chef. Im Zuge rund um die Übernahme der Air Berlin durch Laudamotion hatten wir nach Jahrzehnten nun wieder Kontakt. Ich bedanke mich beim Ärzteteam des AKH in Wien für die großartige Betreuung und wünsche Niki eine rasche und vollständige Genesung. Er ist eine Galionsfigur unseres Landes und hat Großes für Österreich geleistet. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Gedankenaustausch mit ihm."

Claudia Stöckl postet auf Facebook ein Foto von Lauda, das ihn bei karitativer Tätigkeit zeigt.

Der deutsche Fernsehkommentator Heiko Wasser, der bei RTL mit Lauda zusammengearbeitet hatte, meldet sich auf Twitter zu Wort.

Ebenfalls per Twitter drückt der ukrainische Botschafter in Österreich sein Mitgefühl aus.