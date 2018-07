Lebensberaterin zündete Wohnung an - Freund glaubt an Mordversuch

Streit eskaliert. In der Nacht auf Sonntag musste ein Wohnhaus in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring wegen eines Feuers evakuiert werden. Eine Lebensberaterin stritt mit ihrem Freund wegen des entlaufenen Hundes, berichtet Opfer Peter H. (46) in den Medien. Er habe die Frau bei sich in der Wohnung aufgenommen - doch bald zeigte sie ihr wahres Gesicht, so das Opfer.

Nackt aus Fenster gesprungen

Der 46-Jährige konnte sich nur mit einem Sprung aus dem Fenster vor den Flammen retten. Er hatte so wenig Zeit, weil er sich bereits schlafen gelegt hatte, dass er nackt durch das Fenster flüchtete. Was machte die Brandstifterin? Diese ging zu ihrem Lieblingswirt. Bei ihrer Festnahme hatte sie 2,22 Promille intus. Peter H. geht von einem Mordversuch aus. Mit der Frau will er nichts mehr zu tun haben - jetzt ist endgültig Schluss, sagt er.

Nachbarn waren eingeschlossen

Seine Nachbarn konnten aufgrund der starken Rauchentwicklung das Haus nicht mehr verlassen, sie eilten zu den Fenstern und riefen lautstark um Hilfe. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, waren die Fenster und die Wohnungstüre bereits durchgebrannt und das Stiegenhaus für die Bewohner unpassierbar. Unter Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte den Brand und holten die Mieter mit Fluchtfiltermasken aus dem Haus.

Die Einsatzkräfte mussten 30 Menschen aus dem dreigeschoßigen Haus retten. 14 von ihnen atmeten Rauchgas ein. Es musste aber niemand ins Krankenhaus, berichtete die Feuerwehr.

Der Brand im Erdgeschoß wurde mit drei Löschleitungen bekämpft. Erst nach vier Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden.