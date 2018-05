Lenker macht beim Fahren Handyfoto - Mercedes gecrasht

Laut derzeitigem Ermittlungsstand lenkten ein 56- und ein 38-Jähriger am 25. Mai 2018 um 17.15 Uhr ihre Autos hintereinander in der Taborstraße Fahrtrichtung Untere Donaustraße. Als ein von hinten kommendes Fahrzeug die beiden Autos überholte, wollte der 38-Jährige ein Foto des Überholenden mit seinem Handy machen und fuhr dem 56-Jährigen ungebremst auf. Beide Männer wurden verletzt und von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet.