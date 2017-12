Polizisten haben am Samstagvormittag in Wien-Neubau eine Autolenkerin gestoppt und festgenommen. Bei einer Kontrolle in der Neustiftgasse trafen die Beamten die 39-Jährige ohne Personal-Dokumente, aber - laut Vortest - mit 0,98 Promille am Steuer an. Zu dem Zeitpunkt war es 9.15 Uhr.



Den Test am Alkomaten verweigerte die Frau. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurde sie immer aggressiver. Einem Beamten schlug sie zweimal auf die Hand. Schließlich wurde sie festgenommen.