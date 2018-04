Am Freitag ist Tag X am Praterstern. Aufgrund der häufigen Vorfälle greift die Stadt durch: Alkohol-Verbot am Praterstern. Der Medienrummel wird riesig sein und die Polizei rüstet hinter den Kulissen mit dem Magistrat, dem Büro für Sofortmaßnahmen, den Wiener Linien und den ÖBB für diesen Ausnahme-Tag.

Geld-Strafen bei Verstoß

Danach wird gestraft: 70 Euro beträgt der Mindesttarif, im Wiederholungsfall kassiert der Magistrat bis zu 700 Euro ein. "Es gibt sehr wohl einen Zusammenhang von Alko-Szene und Kriminalität. 50 festgenommene Tatverdächtige waren zuletzt schwer alkoholisiert. Das Verbot hilft, das Festsetzen einer kriminellen Szene zu verhindern", so Polizeipräsident Gerhard Pürstl.

Auf Facebook hat sich die Gruppe "Letzter Tag saufen am Praterstern" gegründet. Sie laden zum Feiern am Praterstern ein – ein letztes Mal mit Alkohol. Treffpunkt ist heute, Donnerstag zwischen 15:00 und 15:30 Uhr am Praterstern Bahnhofvorplatz vorm Fluc.

Mehr als 4.000 sagen zu

Mehr als 4.000 Personen haben sich für die Veranstaltung auf Facebook angekündigt. Die Party verspricht also groß zu werden. So werben die "Veranstalter": "Vorm Alkoholverbot wird noch mal mit einer gepflegten Hüsn angstoßen! Wir sind weder Organisatoren noch Veranstalter, wir wollen nur auf den letzten Tag hinweisen, an welchem am Praterstern legal Alkohol konsumiert werden darf."

Die "Veranstalter" haben sich sogar die Mühe angetan und eine Hymne für die Party am Praterstern komponiert. Wem's gefällt... Hört selbst:

Die Gründer der Facebook-Gruppe haben bei der Polizei eine Versammlung angemeldet. Sie wird offenbar durch Megaphon-Ausruf von den "Veranstaltern" beendet.